I důchody podléhají exekuci

Odchodem do penze se automaticky dluhy nezruší. Předčasný důchod tedy není řešením při nezvládnutí finančních závazků. Státní důchod před věřiteli neochrání, neboť i státní důchody podléhají exekuci. Každoročně je prováděná exekuce z desítek tisíc státních penzí. Život v penzi v exekuci je velmi nepříjemný, podzim života by si měl člověk užít a ne finančně strádat z důvodu exekuce z důchodu. Jedním ze základních finančních pravidel by mělo být odchod do penze bez dluhů.

Nelze srazit celý důchod

Samozřejmě nemůže být zabaven celý důchod. Exekuce důchodu podléhá stejným pravidlům jako exekuce ze mzdy. V praxi to znamená, že vždy musí penzistovi zůstat nezabavitelné minimum. Celková srážka exekuce se následně liší, zdali žije dlužník sám nebo vyživuje ještě jinou osobu. Nezabavitelná částka na jednotlivce v roce 2021 činí 7872,75 Kč a nezabavitelná částka na další osoby činí 2624,25 Kč. Vliv na celkovou exekuční srážku má i skutečnost, zdali je prováděna exekuce pro přednostní či nepřednostní pohledávku.

Praktický příklad

Penzista Jaroslav má státní důchod 13000 Kč a je mu prováděna exekuce pro dlužnou částku 150000 Kč. Základna pro výpočet exekučních srážek je 5127 Kč (13000 Kč – 7873 Kč). Pokud by se jednalo o nepřednostní pohledávku, potom by exekuční částka činila 1709 Kč (tj. jedna třetina ze základny pro výpočet srážek z důchodu) a pro přednostní pohledávku potom 3418 Kč (tj. dvě třetiny ze základny pro výpočet srážek z důchodu).

Petr Gola