Poradna: Měli jsme s kolegou stejnou mzdu a máme rozdílný důchod, jak to?

26. dubna 2021 štítek Poradna přečtete do minuty

Luděk (64 let): S kamarádem ze zaměstnání jsme stejně staří a posledních 10 let jsme pracovali na stejné pozici a měli shodnou mzdu. Zarazilo mě tedy, že mu byl přiznán starobní důchod vyšší o téměř 3000 Kč. Je to možné?