Krácení u předčasného důchodu je vyšší než v minulosti

Z důvodu neustálého prodlužování řádného důchodového věku je pro řadu lidí možnost odchodu do předčasného důchodu z různých důvodů dobrým řešením. Jak se změnilo krácení za předčasnost za deset let?

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením, předčasný důchod předčasný důchod se při dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává. Přesto může být pro některé lidi z pracovních, rodinných, osobních nebo zdravotních důvodů předčasný důchod správným rozhodnutím. Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, ostatní lidé nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Dřívější odchod = vyšší krácení

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. V roce 2021 je krácení za předčasnost o:

0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní

1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne

1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne Např. při odchodu do předčasného důchodu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku činí celkové krácení za předčasnost 15,9 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 5 × 1,5 %).

S ohledem na měsíční částku starobního důchodu by bylo vhodné odejít do předčasného důchodu o něco dříve, než přesně o 3 roky, např. 1079 dní, aby se započítalo pouze 12 započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a nikoli 13.

Krácení do konce roku 2011

Do konce roku 2011 činilo krácení u předčasného důchodu 0,9 % za každých započatých 90 kalendářních dní v prvních 720 kalendářních dnech. To znamená, že při odchodu do předčasného důchodu dříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku bylo celkové krácení 14,7 % výpočtového základu (8 × 0,9 % + 5 × 1,5 %).

Petr Gola