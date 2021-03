Předčasný důchodce nemá na odstupné nárok

V praxi si mohou předčasní důchodci v zaměstnání přivydělat, ale pouze prací na některou z pracovních dohod a hrubá měsíční odměna musí být do limitu. V praxi to mimo jiné znamená, že nemají nárok na odstupné.

Pokud chce předčasný důchodce současně pobírat mzdu a předčasný důchod, potom nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. V praxi je tato podmínka splněna při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3499 Kč a méně. Na pracovní poměr předčasní důchodci pracovat nemohou, a to ani na zkrácený úvazek, neboť ze zkráceného úvazku se sociální pojištění platí vždy.

Odstupné předčasný důchodce nemůže dostat

Jestliže zaměstnanec obdrží výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu, tj. pro zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo pro nadbytečnost, potom mu náleží zákonné odstupné, pokud je v pracovním poměru. Při splnění zákonných podmínek má tedy nárok na minimálně zákonné odstupné i zaměstnanec ve starobním důchodu. Dosažení důchodového věku tedy není překážkou pro obdržení odstupného. Zákonný nárok na odstupné mají i řádní starobní důchodci v pracovním poměru.

V řádném důchodovém věku není výdělek omezen

Až do dosažení řádného důchodového věku mohou předčasní důchodci pracovat pouze na některou z pracovních dohod s hrubou měsíční odměnou do limitu. V praxi tedy nemají předčasní důchodci nárok na odstupné. Dle zákoníku práce totiž nenáleží z práce na některou z pracovních dohod odstupné. Po dosažení řádného důchodového věku neplatí žádná příjmová omezení v zaměstnání a je tedy možné i při dřívějším odchodu do penze začít pracovat na standardní pracovní poměr.

