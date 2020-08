Dědictví a společné jmění manželů

28. srpna 2020 štítky Bydlení Daně Právo přečtete do minuty

Do společného jmění manželů patří to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, což však neplatí pro některé výjimky, mezi které patří např. majetek získaný darem, dědictvím nebo získaný majetek vztahující se k výlučnému vlastnictví.

Související Investiční koupě nemovitosti a daň z příjmu

Více nemovitostí a jiný zápis

V praxi tak dochází k situaci, že např. manželé vlastní více nemovitostí, přičemž některé nemovitosti jsou v katastru nemovitosti evidovány ve vlastnictví SJM a jiná nemovitost patří pouze některému z nich.

Příklad

Manželé Novotní vlastní dva byty a oba byty jsou v katastru nemovitosti vedeny pod společným jměním manželů. Nyní paní Novotná zdědila dvoupokojový byt po zemřelém otci. Tento byt bude ve výlučném vlastnictví paní Novotné a v katastru nemovitostí bude vedena jako jediný vlastník.

Jak je to s daní z nemovitosti?

Vlastníci nemovitosti musí každoročně platit daň z nemovitosti. Rozhodující je vždy stav k 1. lednu daného roku. Do konce května 2020 tedy museli zaplatit daň z nemovitosti vlastníci k 1. lednu letošního roku. Při nabytí nemovitosti během roku 2020 se daň platí až pro rok 2021, daňové přiznání je v takovém případě nutné podat do konce ledna 2021. Daňové přiznání se podává pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností. V případě, že je daná nemovitost ve společném vlastnictví manželů, potom plní daňové povinnosti jeden z manželů. Případné daňové nedoplatky plynoucí z nemovitosti ve společném jmění manželů se vymáhají po obou manželích.

Petr Gola