V Česku je nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU

Autor: Petr Gola Rubriky: Ekonomika zdroj: pixabay.com V listopadu 2018 činila nezaměstnanost v členských zemích Evropské unie 6,7 %, jak vyplývá z lednové zprávy Eurostatu. Nejnižší nezaměstnanost je v Česku, v Německu a v Nizozemí. Nejvyšší nezaměstnanost je na Kypru, v Itálii, ve Španělsku a v Řecku.

V říjnu 2018 činila nezaměstnanost v členských zemích Evropské unie 7,3 %, meziročně nezaměstnanost poklesla. V říjnu 2018 bylo nezaměstnaných 16,49 miliónů lidí, v listopadu 13,04 miliónů lidí.

Kde je nezaměstnanost nejnižší?

Z členských zemí Evropské unie je nezaměstnanost dle metodiky Eurostatu nejnižší v Česku (1,9 %), v Německu (3,3 %), v Nizozemí (3,5 %), v Maďarku (3,7 %), na Maltě (3,7 %), v Polsku (3,8 %), v Rumunsku (3,9 %), ve Velké Británii (4,1 %), v Rakousku (4,7 %), v Dánsku (4,9 %), v Lucembursku (5,0 %), ve Slovinsku (5,1 %), v Estonsku (5,3 %), v Irsku (5,3 %), jak vyplývá z tiskové zprávy Eurostatu Nr. 4/2019.

Nejvyšší nezaměstnanost je v Řecku (18,6 %), ve Španělsku (14,7 %), v Itálii (10,5 %), na Kypru (9,2 %), ve Francii (8,9 %), v Chorvatsku (7,8 %), ve Finsku (7,1 %), v Lotyšsku (7,0 %), v Portugalsku (6,6 %), ve Švédsku (6,2 %), v Litvě (6,2 %), na Slovensku (6,0 %), v Belgii (5,6 %) a v Bulharsku (5,4 %).

Nezaměstnanost meziročně poklesla

Při meziročním srovnání nezaměstnanost poklesla mimo Estonska, kde zůstala míra nezaměstnanosti stejná, ve všech ostatních členských zemích Evropské unie. Nejvíce poklesla míra nezaměstnanosti v Chorvatsku (z 10,0 % na 7,8 %), v Řecku (z 20,8 % na 18,6 %) a ve Španělsku (z 16,5 % na 14,7 %).

Mladým lidem se daří v Česku hledat práci

Nezaměstnanost mladých lidí do 25 let je ve všech členských zemích Evropské unie vyšší než činí průměrná nezaměstnanost v dané zemi. V Česku však mají aktuálně absolventi velmi dobré podmínky k uplatnění na trhu práce, nezaměstnanost mladých lidí do 25 let je v Česku nejnižší v Evropské unii, pouze 4,9 %. Nízká nezaměstnanost mladých lidí je ještě v Německu (6,1 %) a v Nizozemí (6,9 %). Vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí je v Řecku, ve Španělsku a v Itálii, kde dosahuje přes 30 %.