Ratingová agentura S&P snížila hodnocení Francie: Úvěrová krize klepe na dveře?

Ratingová agentura S&P přehodnotila úvěrové schopnosti francouzského státu a snížila jeho hodnocení z AA na AA-. Tento krok byl zcela logický poté, co francouzský deficit státních financí dosáhl 5,5 % za rok 2023. Pro Francii je to velmi nepříjemná situace, protože snížení hodnocení automaticky zvýší náklady na půjčování.

3. června 2024 štítek Investice přečtete do minuty

Důvody snížení hodnocení

Hlavním důvodem pro snížení hodnocení byla skutečnost, že ratingová agentura zpochybnila francouzský plán na ozdravení veřejných financí. Francouzská vláda se zavázala k tomu, že deficit státních financí bude v roce 2027 pouze 3 %. Avšak neoznámila, jak chce tohoto čísla dosáhnout. Prezident Macron řekl, že konkrétní kroky oznámí až po volbách do Evropského parlamentu, protože se obává, že by negativní kroky mohly ovlivnit volební výsledky.

I když francouzská vláda už ví od začátku roku, že veřejné finance jsou v rozvratu, rozhodla se počkat. Tento postoj věřitele neuklidňuje. Snížení hodnocení bude komplikovat návrat k deficitu 3 %. Francouzské hodnocení AA- nyní odpovídá stejné kvalitě dluhopisů jako například Estonsko nebo Slovinsko.

Za kolik se obchodují francouzské státní dluhopisy?

Francouzské desetileté dluhopisy se obchodují s výnosem 3,1 %. Tento výnos je vzhledem k situaci veřejných financí velmi malý. Pro ilustraci, americký desetiletý dluhopis se nyní obchoduje s výnosem 4,5 %. Vzhledem k tomu, jaké má USA postavení ve světě, je riziko nesplacení mnohem menší než v případě Francie. Výnos francouzského státního dluhopisu tak neodpovídá realitě. Právě snížení hodnocení investorům tuto nepříjemnou skutečnost připomene.

Francouzští vládní představitelé budou netrpělivě vyhlížet čtvrteční zasedání ECB. Mnozí analytici věří, že ECB poprvé sníží úrokové sazby. Snížení by přineslo do jisté míry úlevu, protože by si Francie půjčovala za výhodnějších podmínek. Bohužel, Francie není sama; v hledáčku ratingových agentur se brzy mohou ocitnout i země jako Španělsko, Itálie nebo Belgie.

Matěj Široký