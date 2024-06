Ropa Brent vymazala prakticky všechny své zisky od začátku roku, bude brzy levnější benzín?

Na začátku dubna se cena ropy Brent pohybovala na symbolické hranici 90 dolarů za barel. Pro motoristy to vypadalo s letní sezónou velmi špatně. Avšak na začátku června přišlo milé překvapení v podobě propadu ceny ropy na světových trzích. Po nedělním zasedání OPECu se cena ropy dostala na 77 dolarů za barel, což je prakticky stejná cena jako na začátku roku 2024.

Rozhodné vlivy na cenu ropy

Ještě než se podíváme na to, proč konkrétně cena ropy klesla, připomeneme si velmi stručně, jaké vlivy se promítají do ceny ropy. Mezi silné vlivy patří samozřejmě rada OPEC, geopolitická situace a ekonomická kondice celého světa. Nárůst cen ropy spojený s poptávkou značí, že světová ekonomika funguje dobře. Naopak pokles ceny ropy znamená, že přichází zpomalení ekonomické aktivity.

Proč po zasedání rady OPEC cena ropy klesla?

Rada OPEC má velký vliv na cenu ropy. Na nedělním zasedání se státy OPECu dohodly, že budou pokračovat ve snížení produkce černého zlata. OPEC se před dvěma lety zavázal ke snížení produkce v rozsahu 2 milionů barelů ropy denně. Podle svých vlastních čísel nyní země OPECu produkují 27 milionů barelů ropy denně. To zhruba odpovídá 27 % denní produkce ropy. A to je podstatné. Cena ropy spadla kvůli tomu, že současná redukce není nějak překvapivá. OPEC už není jediná organizace, která má vliv na světovou produkci. Redukci států OPEC tak v pohodě vykrývají USA, Kanada a africké státy. Jelikož se nenašla shoda v OPECu na ještě větším snížení produkce, je to dobrá zpráva. Nic se v podstatě nezmění. A jelikož USA chtějí držet produkci ropy vysoko, cena ropy klesla.

Přichází recese?

Měsíc červen patří tradičně k měsícům, kdy cena ropy roste. Spekuluje se totiž na prázdninový efekt, který značně zvyšuje poptávku po benzínu na čerpacích stanicích po celém světě. Turistický ruch se po několika letech útlumu hlásí znovu ke stabilnímu růstu. A to je právě na současném poklesu ceny nejvíc zarážející. Ceny ropy úplně ignorují sezónní efekt v podobě nárůstu poptávky. Pokud budou poklesy ceny ropy pokračovat po celý červen, je to známka, že investoři se přiklonili ke scénáři, že ani nárůst poptávky ze strany řidičů nevymaže ochlazování americké ekonomiky.

Matěj Široký