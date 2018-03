Zkrácené úvazky mohou firmám pomoci řešit problém s nedostatkem lidí

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com I když v ČR roste skupina zaměstnanců, kteří by preferovali kratší pracovní úvazek, čeští zaměstnavatelé na to zatím příliš neslyší. A to je hlavní důvod, proč Česká republika v otázce nabídky zkrácených úvazků stále silně zaostává za průměrem EU. Dle personální agentury Randstad jde přitom o velmi efektivní nástroj, jak v dnešní nelehké situaci na trhu práce přilákat nové lidi, nebo si udržet ty stávající.

Z nedávné analýzy agentury Randstad vyplynulo, že nabídky práce na plný úvazek reprezentují více než 90 % všech aktuálněinzerovaných pracovních pozic. Pouze zhruba 5 % představují pozice na zkrácený úvazek a přibližně stejný počet brigády. „Zkrácené úvazky v ČR stále tvoří jen 5 % všech pracovních úvazků, přičemž průměr v EU je 19 %. Při pohledu na pracovní nabídky sice vnímáme růst flexibility, ovšem spíš v rovině tolerance rozložení klasické pracovní doby v rámci dne," říká Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad s tím, že v oborech jako jsou např. podnikové služby, administrativa, IT anebo zdravotní a sociální péče již zaměstnavatelé pomalu dávají kratším úvazkům zelenou, byť ani zde to není významné procento. Vidí totiž, že to je jedna z cest, jak se zaměřit na tři dosud opomíjené cílové skupiny na trhu práce: matky a rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, studenty a lidi ve věkové skupině 50+.

Firmy jsou zejména v posledním roce více ochotné ke zkráceným úvazkům v případě návratu stávajících zaměstnankyň z mateřské či rodičovské dovolené. Například v oboru podnikových služeb, ve kterém pracuje více žen než mužů, se snaží ženy přilákat na celou řadu zajímavých benefitů, které jim umožňují skloubit rodinu a kariéru. Dle průzkumu ABSL, asociace sdružující firmy z oblasti podnikových služeb, využívá zkrácený úvazek či flexibilní model spolupráce celkem 10 % zaměstnanců tohoto sektoru. Rodičům centra služeb vychází vstříc i nabídkou možnosti práce z domu: dle zmiňovaného průzkumu ABSL nabízí́ možnost plného anebo částečného homeoffice 80 % českých center podnikových služeb a přes 60 % zaměstnanců̊ tuto možnost využívá. Přibývají společnosti, které buď zajišťují svým zaměstnancům místa v předškolních zařízeních, zřizují dětské skupiny na pracovišti nebo aspoň vyčlení jednu, tzv. "dětskou místnost", kam si rodiče mohou přivést své děti i s chůvou, a časté je i třeba "sdílení" jedné chůvy více rodiči právě na pracovišti.

Oblast výroby a průmyslunaopak možnost pracovat na zkrácený úvazek nenabízí prakticky vůbec. Podle Alžběty Honsové tkví hlavní příčina v tom, že výrobní firmy nejsou schopny zkrácené úvazky zakomponovat do svého produkčního cyklu a zatím se stále brání jakékoli změně směnnosti. Řešením – nejen pro výrobu - by mohlo být rozdělení jednohopracovního úvazku mezi více lidí, to ovšem české firmy odmítají, a to zejména z obavy z vyšší administrativy a náročnosti pro manažery při řízení lidí.

Experti ze společnosti Randstadvšak radí, že s rozšířením nabídky zkrácených pracovníchúvazků a dalších pružných modelů spolupráce by firmy neměly otálet, a to v žádném ze segmentů trhu. Zejména s nástupem generace mileniálů se totiž výrazně mění preference pracovníků – chtějí mít možnost pracovat z domova, pracovat na částečný úvazek anebo projektově či dokonce fungovat na bázi crowdsourcingu. Flexibilní pracovní uspořádání a uvolněnější pracovní prostředí se tak stane klíčem k atraktivitě zaměstnavatele a udržení zaměstnanců.