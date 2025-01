Americký pracovní trh ohrožuje akcie a kryptoměny

Situace na americkém akciovém trhu se dostává do velmi paradoxní situace. Dobrá ekonomická situace americké ekonomiky může ohrožovat akciové trhy. Je to velmi paradoxní, protože za normálních okolností bychom čekali, že když se americké ekonomice daří, měly by přece růst i akcie amerických firem. Proč tomu tak není?

Silný pracovní trh

V pátek jsem se dozvěděl, že počet nově vytvořených pracovních míst byl vysoký. Podle amerického statistického úřadu (Bureau of Labor Statistics) počet nově vytvořených míst v prosinci dosáhl 256000. To bylo mnohem víc, než čekali analytici, kteří počítali pouze s 160000 nových pracovních míst. Tyto solidní čísla se potvrdila i u celkové nezaměstnanosti, která v prosinci 2024 v USA klesla z 4,2 na 4,1 %. Právě toto číslo způsobilo výprodeje na akciových trzích.

Vidina vysokých sazeb

Důvodem, proč došlo k výprodejům, je vidina vysokých sazeb na americkém dolaru po celý rok 2025. Fed ve své prognóze pro rok 2025 oznámil, že počítá zatím maximálně se dvěma sníženími z důvodu vysoké inflace. Jedinou nadějí trhů na to, že by Fed mohl změnit svůj názor, byl pracovní trh. Fed, na rozdíl od jiných centrálních bank, má dvě mise. První je měnová stabilita, tuto misi má společnou s ostatními centrálními bankami. Druhá je však jedinečná. Fed má bdít na to, aby americká ekonomika fungovala při velké zaměstnanosti. A právě tento druhý úkol byl nadějí na větší počet snížení sazeb v roce 2025. Pro americký Fed ležela kritická hranice na 4,3 %. Nyní jsme této hranici více vzdáleni než v listopadu. Zatím to vypadá, že úrokové sazby budou v USA dlouho stabilní.

Silný dolar a propad akcií a kryptoměn

Bezprostředním dopadem bylo posílení dolaru. Parita mezi eurem a dolarem je na spadnutí. Výnosy na amerických dluhopisech znovu vyrostly. Právě dluhopisový trh vytváří konstantní tlak na americký akciový trh. Čím více výnosy rostou, tím víc investorů se zbavuje akcií, aby nakoupilo výnosné dluhopisy. Americké akcie poklesly o více než 1,5 %. Americké akciové indexy se od začátku roku pohybují v červených číslech. Efekt Trump už vyprchal. Nejhůře celou situaci snášel bitcoin, který bezprostředně po zveřejnění čísel z amerického pracovního trhu propadl na úroveň 92000 dolarů. Bitcoinu se od té doby podařilo povyrůst, ale i tak jsme pořád daleko od posledního historického maxima z poloviny prosince, kdy stál bitcoin 108000 dolarů.

Matěj Široký