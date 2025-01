Několik rizik pro vaše akciové investice v roce 2025

Investoři si nemohou stěžovat na rok 2024. Většina ukazatelů technické analýzy naznačuje, že silně rostoucí trend by měl pokračovat i v roce 2025. Růst je opravdu silný a minimálně do inaugurace Donalda Trumpa by měla na trzích panovat velmi dobrá nálada. To však neznamená, že rok 2025 bude automaticky již třetí růstový rok v řádě. Jaká jsou možná rizika na akciových trzích v roce 2025?

Návrat inflace

První velký strašák pro rok 2025 je návrat inflace v USA, ale i do dalších zemích západního světa. Inflace v USA stagnuje. Dvouprocentní cíl není dosažen. I přesto však americký Fed snížil svoje sazby třikrát v roce 2024. Jerome Powell je však velmi opatrný, co se týče výhledu do budoucna. Podle posledních projekcí by Fed měl snížit své sazby pouze dvakrát v roce 2025. Analytický nástroj FedWatch Tool je ještě více pesimistický a čeká pouze jedno snížení sazeb. Tento nástroj však reaguje především na aktuální nálady trhu. A ty se mohou ještě výrazně změnit během roku.

Úrokové sazby v USA i tak jsou pořád na restriktivních úrovní, takže by sami o sobě měli zabránit druhé inflační vlně. Co však výška sazeb neovlivní je rozhodnutí Donalda Trumpa. Jestli americký prezident dostojí svým slibům a zavede velká cla pro výrobky z Číny, Mexika, Kanady a Evropy, tak inflace se může znovu vydat nahoru. Další důvod k obávám z inflace bude geopolitická situace. Trump sice prohlašuje, že chce především mírová řešení, ale nikdo neví dnes, kam se situace může zvrtnout. Rychlý nárůst ceny ropy a nebo zemního plynu, by americkému Fedu velmi zkomplikoval práci. Inflační riziko je tak reálné a již nyní se propisuje do růstu výnosů na amerických desetiletých dluhopisech.

Celosvětová recese

Další velkou brzdou pro akciový trh by byla celosvětová recese. Mnoho analytiků scénář recese dávno zapomnělo. Ano v USA to zatím na recesi nevypadá, ale problém je, že USA už nejsou nejdominantnější světovou ekonomikou. Evropa se již nyní nachází jednou nohou v recesi. Dlouholetý tahoun evropské ekonomiky Německo je na pokraji sil. Krize zasáhla německý automobilový a chemický průmysl. Jestli se potvrdí obavy z propouštění v roce 2025, tak německá ekonomika se jen tak z krize nedostane.

Jestli se čínské vládě nepovedou masivní ekonomické stimuly, tak čínská ekonomika může výrazně zpomalit. Kdyby Čína začala zpomalovat, ovlivnilo by to celý asijský region včetně Japonska. Zpomalení těchto všech zemí by neodvratně zpomalovalo i americkou ekonomiku. Strašák celosvětové recese by se stal znovu aktuální. Akciové trhy vždy anticipují budoucí vývoj, takže by se začaly propadat ještě mnohem dříve, než by přišlo k recesi.

Matěj Široký