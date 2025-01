Jaké akcie kupovat v roce 2025?

Hledat firmy mimo Magnificent Seven

Růst amerických indexů v roce 2024 byl především způsoben akciemi ze skupiny Magnificent Seven. Do této skupiny se řadí těchto sedm společností: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia, Tesla. Akcie skupiny Magnificent Seven dosáhly letos roční výkonnosti na úrovni 67 %. To je mimořádný výsledek. Otevřeně se mluví, že tento rok se skupina Magnificent Seven rozšíří ještě o společnost Broadcom. Následně by vznikl tzv. BATTMANN.

Pro nás je důležité, že Barron’s už nevěří skupině jako celku. Všechny tyto společnosti neporostou již stejně silným tempem. Na seznamu se ze všech firem z Magnificent Seven objevila jen společnost Google. A to ze dvou důvodů. První je představení nového kvantového počítače. Google je velmi aktivní v tomto sektoru, který má obdobný potenciál jako celá umělá inteligence. Druhým důvodem, proč si vybrat akcie Google, je její nízké ocenění z pohledu fundamentů. Je mnohem levnější než Meta nebo Apple či Microsoft.

Bude čínské oživení?

Další zajímavou akcií na seznamu je čínská společnost Alibaba. Ta se nyní obchoduje za výprodejové ceny a je velmi levná. Analytici Barron’s tak naznačují, že si myslí, že situace okolo zavedení cel nebude tak horká a že se Číně podaří stimulovat svou ekonomiku k růstu. Potvrzení této intuice je evropská společnost ASML. Jedná se o výrobce strojů, které umožňují vyrábět čipy. Je to první článek v celém řetězci polovodičového průmyslu. Jelikož více než 50 % produkce je určena pro Asii, propuknutí obchodní války mezi Čínou a USA by mělo neblahý vliv na tuto akcii.

Další akcií, která je závislá na ekonomické situaci v Číně, je výrobce luxusního zboží LVMH. Čínský trh je pro tohoto výrobce klíčový. Čínská komunistická strana v posledních letech kritizuje okázalé ukazování bohatství na veřejnosti. Tato vládní politika však silně brzdí prodeje evropského luxusního zboží.

Sázka na jistotu nebo větší apetit pro riziko?

Na seznamu ještě najdeme společnost Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta. Ten je poslední dobou velmi opatrný. Takže nákupem této akcie se investor pojistí proti špatnému vývoji. Mezi klasické investice můžeme zařadit i akcie americké banky Citigroup. Následně seznam obsahuje společnosti, které trh systematicky podcenil. Jedná se o Everest Group, Modernu, SLB a Uber.

Matěj Široký