Výnosy na amerických dluhopisech otočily trend. Snižování sazeb Fedu se odsouvá?

Finanční trhy nevstoupily do nového roku příliš optimisticky. Vánoční rallye se sama od sebe vyčerpala. Hlavním důvodem tohoto vystřízlivění je očekávání trhů ohledně snižování sazeb na americkém dolaru. Snížení sazeb by mělo zvýšit dostupnost úvěru, které by pak znovu roztočilo americkou ekonomiku. Nyní se zdá, že trhy měly před Vánoci velké oči.

Spolehlivý indikátor očekávání trhu

Jeden z nejspolehlivějších indikátorů očekávaní trhů je sledování křivky vývoje výnosů amerických dluhopisů. Americké desetileté dluhopisy patří k velmi konzervativním finančním aktivům. Riziko, že by americká vláda své dluhopisy nezaplatila, je velmi malé. Stejně tak zájem institucionálních investorů je zajištěn. Ve většině centrálních bank po světě se nákup dolarů provádí právě formou nákupu amerických dluhopisů.

Právě proto, že dluhopisový trh má obrovské objemy a většina aktérů jsou velké instituce, tak je tento trh méně volatilní a více racionální.

Jak interpretovat vývoj amerických dluhopisů?

Interpretovat očekávání trhu z grafu vývoje výnosu amerických dluhopisů není nic těžkého. Jakmile výnosy začnou růst, znamená to, že trh očekává, že měnová politika bude nadále restriktivní. Stejně tak pokles výnosů znamená, že trh sazí na pokles úrokových sazeb.

Vývoj výnosů amerických desetiletých dluhopisů za posledních šest měsíců foto: tradingview.com

Vývoj za poslední dny

Když se podíváme na graf, tak zjistíme, že výnos amerických dluhopisů byl největší na konci listopadu. To byla doba, kdy se ještě hodně spekulovalo, že Fed zvedne sazby nad současné úrovně. Od té doby výnosy klesá. Tento pokles se zrychlil po posledním zasedání Fedu, kdy trhy už si myslely, že snížení sazeb přijde co nejdříve.

Výnosy na amerických dluhopisech začaly mírně růst. Tendence se otočila. To znamená jen jediné, možnost, že Fed sníží svoje sazby na březnovém zasedání se pomalu snižují. Prohlášení čelných představitelů Fedu od začátku roku jsou jasné. Snižování sazeb není na pořadu dne. Jestli se nějak zvlášť nezmění makroekonomické ukazatele, které zůstávají delší dobu stabilní, tak snižování sazeb by mělo nastat až ve druhé polovině roku 2024. Kdyby tomu tak opravdu bylo, mělo by to dopad na měnovou politiku ECB i ČNB.

Matěj Široký