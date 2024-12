Super rok 2024 pro pražskou burzu

Do konce roku 2024 nám chybějí už jen tři obchodní seance na pražské burze. Vzhledem ke klidnému závěru roku se nedá předpokládat, že by tyto tři dny nějak výrazně změnily roční výkonnost jednotlivých titulů nebo celé pražské burzy. Pražská burza patří k defenzivním burzám, ale i přesto tento rok zaznamenala silný růst, který dosáhl 24 %. To je opravdu velmi dobrý výkon. Čeští investoři mohou být spokojeni.

Solidní výkonnost v Evropě

Dobrý výkon pražské burzy je o to cennější, že nastal v roce, který není úplně ekonomicky jednoduchý v Evropě. Krize německého průmyslu se zatím Česku vyhnula. Francouzská politická krize nás zatím neohrožuje. Takže dosáhnout ročního zhodnocení 24 % je opravdu skvělý výsledek.

Pražská burza tak jen lehce zaostala za prestižním americkým indexem S&P 500, který rostl o 26 % za rok. Německá burza zaostala za tou pražskou a přidala 18 %. Praha výrazně předčila i burzu ve Vídni, a to i přesto, že na pražské burze jsou dva silné tituly, které mají svůj primární trh právě ve Vídni. Rakouský index ATX přidal od začátku roku jen 5 %. Ještě hůř dopadla francouzská burza, která se dokonce propadla do ztráty tří procent.

A to není všechno, vzhledem k tomu, že pražská burza je složena především z dividendových titulů, tak si investoři tento rok přišli na velmi slušnou dividendu. Když se započte vyplacená dividenda, tak pražská burza dokonce dosáhla v tomto roce zhodnocení 33 %. Velkou dividendu vyplácejí Komerční banka, Moneta a Philip Morris.

Základ úspěchu evropské banky

Tajemství úspěchu, proč se pražské burze tento rok tak dařilo, je ukryto v bankovním sektoru. Podle mnoha analytiků měl být bankovní sektor v roce 2024 v ohrožení. Vysoké úrokové sazby a nízký ekonomický výkon měly vést banky ke ztrátám v podobě odpisu investic. To se však nestalo. V cenách akcií českých bank byl v roce 2023 započítán tento katastrofický scénář, a tak nic nebránilo tomu, aby cena akcií českých bank silně rostla v roce 2024.

I rok 2025 se zdá být pro české banky dobrý. Banky moc hypotéky nezlevnily. Ceny nemovitostí budou podle odborníků stoupat i příští rok. Nezaměstnanost zůstává nízká, a tak není důvod obávat se, že by došlo k poklesu platební morálky, aspoň do první poloviny roku 2025. Existuje riziko ohledně vývoje německé ekonomiky. Jestli se v Německu začne masivně propouštět, tak vlna propouštění dorazí do Česka, a to by se pak odrazilo i na cenách bankovních titulů. Mluvíme však o velkém nárůstu nezaměstnanosti v řádu jednotek procent. Pokud nezaměstnanost bude růst o desetiny procent, tak se může klidně stát, že banky obchodované na pražské burze zažijí výborný rok 2025.

Matěj Široký