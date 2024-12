Evropské akciové indexy ignorují realitu, máme se začít bát?

Americké akcie zažívají po Trumpově zvolení velkou akciovou rallye. Není divu. Americká ekonomika, i při vysokých sazbách, vykazuje velmi silný růst HDP. To se však nedá říci o Evropě, kde podle posledních čísel Eurostatu růst HDP nepřesáhne zcela určitě jedno procento. Tato situace je nejvíce viditelná na německém indexu DAX.

Německá burza v oblacích

Německý index DAX nedávno překonal historický milník 20000 bodů. Německý index nabídl od začátku roku investorům zhodnocení o více než 21 %. To je velmi slušný výkon na to, že německá ekonomika je na pokraji recese. A to není všechno. V Německu mají problémy celé sektory, které byly tradičně velmi silné. Automobilový průmysl vykazuje značné problémy. Německý koncern Volkswagen se chystá k prvním uzavíráním továren v Německu. Příčin problémů německého automobilového průmyslu je hned několik.

Německý automobilový průmysl v problémech

První jsou velké investice do přechodu na výrobu elektromobilů. V roce 2035 má dojít v Evropě k zákazu prodeje aut se spalovacími motory. Jedenáct let pro výrobce aut není až tak vzdálená doba. Přeorientování výroby již prakticky začalo. Vysoké investice tak leží na bedrech automobilek, které však nebudou mít jinou možnost než tyto náklady promítnout do cen výrobků. A zde se dostáváme ke druhému bodu neúspěchu německých aut.

Druhým důvodem je silná čínská konkurence na poli elektromobilů. Sice se Evropská unie chce bránit čínské konkurenci zavedením cel na dovoz elektromobilů vyrobených mimo EU, už teď se však čínské automobilky snaží tento zákaz obejít tím, že chtějí otevřít továrny přímo v Evropě. Avšak, i kdyby bylo zavedení cel úspěšné, tak by to nevyřešilo všechny problémy německého automobilového trhu. Prodeje aut klesají především na klíčovém trhu v Číně. Stejně tak čínské elektromobily zaplavují důležité asijské trhy jako Vietnam, Indonésie a Filipíny. Čínské elektromobily válcují konkurenci. Tento problém žádná další evropská cla nevyřeší.

Francouzské bezvládí

I druhý evropský motor má problémy. Pád francouzské vlády, která měla prosadit rozpočtové škrty, nevěstí nic dobrého. Francie vstupuje do období, které ve své novodobé historii ještě nezažila. Reálně hrozí rozpočtové provizorium, které i pro odborníky je velkou neznámou. I kdyby se nic vážného nestalo, tak bude Francie pouze plnit své nezbytné závazky na fungování země, ale reformy požadované Bruselem neuskuteční. Evropská unie tak bude muset řešit problém, proč ostatní země musí dělat úsilí snižovat výdaje a zvyšovat daně, zatímco Francie nemusí dělat prakticky nic. I přes takovou obrovskou politickou nestabilitu se francouzský index CAC od začátku roku obchoduje na červené nule.

Matěj Široký