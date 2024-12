Tři důvody k růstu

Obecně se skloňují tři důvody, které nastartovaly velkou bitcoinovou rallye tento podzim. Prvním důvodem je, že uplynulo půl roku od halvingu. Z historie vývoje ceny bitcoinu vyplývá, že vždy přibližně půl roku poté, co halving proběhne, cena bitcoinu začne strmě růst. Na ceně se totiž projeví vyšší náklady na těžbu mincí. Halving způsobí, že je polovina kryptoměn k dispozici pro těžbu.

Druhým důvodem je, že závěr roku, a speciálně měsíc listopad, je pro cenu bitcoinu vždy příznivý. Potvrdilo se to i letos. Malá statistická zajímavost nám ukáže, že tento listopad nebyl zdaleka ničím výjimečným. V listopadu 2024 bitcoin vzrostl o 37 %. Z historických tabulek však vyplývá, že průměrná měsíční výkonnost bitcoinu je na úrovni 46 %. Takže listopad 2024 žádný velký zázrak nebyl. Šlo spíše o standardní výkon.

Třetím důvodem je samozřejmě zvolení Donalda Trumpa. Ten se chce využít celého fenoménu kryptoměn, aby posílil americkou ekonomiku. Hlavním cílem jeho mandátu bude odstranit všechny administrativní překážky pro kryptoměny. Druhým cílem bude podpora kryptotěžby. Trump chce využít velké výrobní kapacity elektrické energie, které mají USA k dispozici. A to není všechno.

Projekt zákona Bitcoin Act 2024

V Americe se ledy okolo kryptoměn výrazně pohnuly. Na nic se moc nečeká. Americká senátorka Cynthia Lummis už předložila návrh zákona nazvaný Bitcoin Act 2024. Zákon má umožnit federální vládě budovat strategické rezervy v bitcoinu. Hned na začátek by Amerika měla rovnou koupit 200000 mincí a pak následně po dvacet let mince přikupovat s finálním cílem milionů mincí. Jestliže tento zákon projde, je velká pravděpodobnost, že další země se pokusí napodobit Ameriku. To by zajistilo obrovský zájem ze strany velkých hráčů, tedy centrálních bank. Centrální banky by nakupovaly bitcoin ve velkém. Jestliže k těmto nákupům dojde, tak cena bitcoinu bude reagovat pozitivně. Špatná zpráva pro Evropu je v tom, že zatím v Evropě se o ničem takovém neuvažuje. Reálně tedy hrozí, že Evropě ujede vlak, protože administrativní proces je v Evropě velmi dlouhý.

Matěj Široký