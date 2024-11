Jak Michael Saylor pohádkově zbohatl na růstu ceny bitcoinu?

Transformace společnosti MicroStrategy

Michael Saylor není v byznysovém prostředí žádným nováčkem. Narodil se v roce 1965 ve státě Nebraska a vystudoval prestižní Massachusetts Institute of Technology, kde získal diplom leteckého inženýra. V roce 1989 založil společnost MicroStrategy, která se zaměřila na vývoj softwaru pro firmy. Firmě se zpočátku dařilo, a v roce 1998 vstoupila na Newyorskou burzu. Nicméně její vzestup přibrzdilo prasknutí internetové bubliny, po kterém MicroStrategy jen přežívala bez většího zájmu investorů a médií.

Zlom nastal v roce 2020, kdy Michael Saylor rozhodl, že firma vloží většinu svých aktiv do bitcoinu. Tato strategie se ukázala jako úspěšná. S růstem ceny bitcoinu vzrostla i burzovní kapitalizace MicroStrategy. Ačkoliv rok 2022 přinesl propad ceny bitcoinu a zpomalení růstu, v roce 2023 se situace dramaticky změnila. Ceny akcií MicroStrategy vzrostly o více než 350 %. Letos, kdy bitcoin po zvolení Donalda Trumpa překonal psychologickou hranici 100000 dolarů, akcie firmy narostly o dalších 467 %.

Velmi riskantní obchodní model

MicroStrategy dnes vlastní přes 331000 bitcoinů, přičemž průměrná nákupní cena činí 50000 dolarů za jeden bitcoin. S aktuální cenou to znamená zisk přesahující 12 miliard dolarů. Michael Saylor ovšem neplánuje s nákupy skončit. Minulý týden společnost přikoupila další bitcoiny za více než 4,6 miliardy dolarů. Spekuluje se, že tento obří nákup ovlivnil i samotnou cenu nejslavnější kryptoměny.

Zdánlivě by se mohlo zdát, že je vše v pořádku, pokud by firma tyto bitcoiny nakupovala z výnosů svého hlavního podnikání. Realita je však jiná. Michael Saylor financuje nákupy bitcoinů prostřednictvím konvertibilních dluhopisů. Tyto dluhopisy umožňují investorům později je vyměnit za akcie společnosti MicroStrategy. S ohledem na prudký růst ceny akcií se zdá, že půjčovat této firmě na nákup bitcoinů je pro investory atraktivní.

Tento systém má ovšem jednu zásadní podmínku – cena bitcoinu se nesmí dramaticky propadnout. Pokud by k tomu došlo, akcie MicroStrategy by se zřítily jako domeček z karet. Investice do této společnosti jsou tedy extrémně rizikové a závislé na tom, zda bitcoin udrží svůj růst.

Matěj Široký