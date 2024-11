Americký dolar posiluje: Jak upravit investiční strategii?

Důvody pro silný dolar

Hlavní síla dolaru v současnosti spočívá v tom, že existuje hned několik faktorů, které podporují jeho růst. Tato kombinace zajišťuje, že posilování může trvat delší dobu, protože i pokud jeden z důvodů zmizí, jiné mohou nadále působit.

Prvním důvodem růstu dolaru je velmi jasný a pevný postoj amerického Fedu. Fed opakovaně naznačil, že na příštím zasedání možná nebude snižovat úrokové sazby. Za tímto rozhodnutím stojí dvě hlavní příčiny. První je inflace – americká inflace se stabilizovala na úrovni 3 %, což je stále nad cílovými 2 %, a zatím neexistují náznaky, že by směřovala níže. Druhou příčinou je obava Fedu, že staronový americký prezident může vést politiku podporující inflaci, například zaváděním expanzivních opatření. Pokud by se inflace znovu roztočila, veškeré dosavadní úsilí Fedu by mohlo přijít vniveč.

Dalším důvodem je očekávání silného ekonomického růstu v USA. Už nyní vidina deregulací a snížení daní podporuje americkou ekonomiku. Silnější ekonomika obvykle znamená i silnější měnu. Pokud k tomu připočteme stagnaci evropského hospodářství, stále více investorů preferuje americké akcie, k jejichž nákupu potřebují dolary.

Stoupající geopolitické napětí ve světě rovněž hraje ve prospěch dolaru. V době nejistoty investoři tradičně vyhledávají bezpečné přístavy, přičemž dolar je jedním z nejstabilnějších aktiv.

Jak na této situaci vydělat?

Česká koruna je primárně vázána na euro. Pokud euro oslabuje vůči dolaru, koruna bude pravděpodobně oslabovat také. Nejjednodušší způsob, jak profitovat na silném dolaru, je jeho nákup. Čím více dolar posílí, tím větší bude váš zisk v korunovém vyjádření.

Sofistikovanější možností je investice do amerických státních dluhopisů. Desetileté americké dluhopisy aktuálně nabízejí roční výnos kolem 4,4 %, což převyšuje výnos většiny českých spořicích účtů. Navíc, pokud koruna vůči dolaru ještě více oslabí, může být celkové zhodnocení pro českého investora nadprůměrné. Je však nutné zmínit i rizika. Pokud se trend změní a koruna začne posilovat, držení amerických dluhopisů se stane méně výhodné.

Matěj Široký