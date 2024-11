Jak se má investor připravit na vládu Donalda Trumpa?

Znovuzvolení Donalda Trumpa otevírá zajímavé investiční příležitosti pro všechny, kdo sledují vliv politického vývoje na investice. Pokud by se však v Bílém domě místo něj usadila Kamala Harrisová, zásadní změny by nenastaly. Americké akciové trhy by pokračovaly ve stávajícím růstu, který je poháněn především rozvojem umělé inteligence. Ani v makroekonomické situaci USA by nedošlo k výrazným změnám. Donald Trump však slibuje velkou změnu.

Bude či nebude inflace?

Mnoho ekonomů a analytiků předpokládá, že Donald Trump by mohl znovu přispět k růstu inflace. Hlavním důvodem pro toto tvrzení je ekonomická politika, kterou uplatňoval během svého prvního mandátu. Tehdy průměrná inflace dosahovala zhruba 2,9 %, což je o něco více než obecně stanovený inflační cíl. Situace v USA však dnes není stejná jako před osmi lety. Trump vyhrál volby i díky tomu, že často zdůrazňoval inflaci jako problém. Je těžké si představit, že kandidát, který získal hlasy tím, že slíbil boj proti inflaci, by po nástupu do Bílého domu podnikl kroky vedoucí k jejímu růstu.

Domnívám se, že Trump nebude tak proinflační, jak se nyní očekává. Naopak by mohl pozitivně překvapit snahou udržet inflaci kolem inflačního cíle. Dlouhodobé americké státní dluhopisy nyní odrážejí zvýšené inflační obavy. Pokud se tato rizika nenaplní, může cena dluhopisových ETF vzrůst.

Americké akcie budou přitahovat světový kapitál

Americká ekonomika je v určitých ohledech v horším stavu než před osmi lety. Státní dluh, a zejména každoroční splátky na jeho obsluhu, již nyní brzdí další ekonomický růst USA. Vyřešení této situace je velmi složité a Trump má nyní mnohem méně manévrovacího prostoru než dříve. Snížení daní je jeho dlouhodobá strategie, ale zároveň představuje výpadek příjmů státního rozpočtu. Uskutečnit tento výpadek v době, kdy schodek rozpočtu přesahuje 6 %, není dobré řešení.

Donald Trump proto pravděpodobně vsadí vše na americkou burzu. Bude se snažit přesvědčit investory, že nejlepší, co mohou udělat, je nakoupit americké akcie. Poptávka po amerických akciích ze strany zahraničních investorů by pak udržovala vysokou poptávku po americkém dolaru. Tím by Trump zasáhl dvě mouchy jednou ranou. Navíc evropské akcie nemají kvůli stagnaci evropské ekonomiky dobré vyhlídky. Americké akcie tak přirozeně přitáhnou investory, kteří se budou chtít zbavit evropských aktiv.

Matěj Široký