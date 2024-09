Odstartoval Fed svým rozhodnutím snížit sazby další velkou akciovou rallye?

Proč je rozhodnutí a projekce Fedu důvodem k radosti?

Z historických dat jasně vyplývá, že snížení sazeb ekonomice prospívá. Co pomáhá americké ekonomice, pomáhá i americkým akciím. Kdykoliv Fed začal uvolňovat svoji měnovou politiku, v následujících dvanácti měsících index S&P 500 vždy rostl pod vlivem levných peněz. Snížení úrokových sazeb totiž podporuje ekonomiku tím, že úvěry jsou dostupnější. To prospívá nejen těm, kteří si půjčují nové úvěry, ale i těm, kteří už úvěry mají, protože se snižují náklady na obsluhu dluhu. Firmám tak zůstává více peněz na investice do rozvoje.

Americká ekonomika nesmí padnout do recese

Toto chování trhů má však jednu zásadní podmínku. V historii totiž dvakrát došlo k situaci (v roce 2001 a 2007), kdy Fed snížil sazby a trhy se následně propadly. Důvodem bylo to, že Fed začal snižovat sazby až ve chvíli, kdy americká ekonomika vstupovala do recese. Jinak řečeno, Fed začal jednat již příliš pozdě. Velmi důležitá otázka tedy zní: snižuje Fed sazby, protože je inflace poražena, nebo proto, že americká ekonomika zpomaluje?

Podle predikce Fedu je správná první možnost. Inflace bude v následujících letech pomalu, ale jistě směřovat k inflačnímu cíli, zatímco americká ekonomika bude až do roku 2027 růst o 2 % ročně. Po recesi tedy v predikci Fedu není ani památky. Pokud se Fed nemýlí, čeká nás pozitivní rok.

Akcie na rozhodnutí Fedu zpočátku reagovaly rozpačitě. Příliš dobrá zpráva je zaskočila. V závěru týdne však většina světových indexů už skončila v silně zelených číslech. Problém predikce Fedu je v tom, že je až příliš optimistická. Každé zaváhání nebo náznak, že se situace nevyvíjí podle představ Fedu, může na trh vnést paniku.

Matěj Široký