Poradna: Budu mít jako invalidní důchodce podporu v nezaměstnanosti?

Invalidní důchodci prvního stupně mohou při splnění zákonných podmínek pobírat podporu v nezaměstnanosti. Základní podmínkou je získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech. V dotazu uvádíte, že v posledních dvou letech jste pracovala na zkrácený úvazek, takže zákonné podmínky splňujete.

Zkrácený úvazek a účast na pojištění

Ze zkráceného úvazku se vždy odvádí pojistné, proto se odpracované období na zkrácený úvazek započítává do doby pojištění pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doporučuji Vám se tedy evidovat na úřadu práce, neboť budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?

Délka nároku na podporu v nezaměstnanosti se liší v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání. Občané do 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let potom po dobu 8 měsíců a občané starší 55 let již mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat na účet dokonce po dobu 11 měsíců.

Částka podpory v nezaměstnanosti

Samotná výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahovaném předchozím příjmu. Invalidní důchodci nejsou při výpočtu podpory v nezaměstnanosti nijak speciálně zvýhodnění či znevýhodněni oproti ostatním uchazečům o zaměstnání. Standardně činí podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících potom 50 % a v následujících měsících 45 % předchozího rozhodného příjmu.

Evidence na úřadu práce a doba pojištění

Výpočet starobního důchodu značně ovlivňuje získaná doba pojištění. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Samotné pobírání invalidního důchodu prvního stupně přitom není náhradní dobou pojištění. Náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. I s ohledem na získání doby pojištění je pro invalidní důchodce prvního stupně vhodné se evidovat na úřadu práce, protože evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává jako náhradní doba pojištění.

Náhradní doba pojištění u evidence na úřadu práce

Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění (z 80 %) vždy. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Brigády a podpora v nezaměstnanosti

Pro invalidní důchodce prvního stupně je výhodnější pracovat na zkrácený úvazek než na dohody o provedení práce. Z dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně se sice neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění a zdanění je tedy velmi příznivé. Na druhou stranu se však odpracované období na dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně nezapočítává pro důchodové účely a ani nezakládá taková práce nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Petr Gola