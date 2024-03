Poradna: Odchod do předčasného důchodu nebo až do řádného důchodu

Josef: Můžete mi prosím sdělit, jestli je pro moji manželku lepší počkat až na výpočet řádného důchodu nebo odejít již letos do předčasného důchodu. Práce už manželku velmi vyčerpává, ale má obavy z nízkého důchodu.

20. března 2024 štítky Penze Poradna Právo přečtete do minuty

Při důchodovém rozhodování hraje roli celá řada aspektů, zejména finanční, majetková, rodinná a zdravotní situace. Situace je tedy individuální a někteří občané budou i v náročné práci pokračovat až dosažení řádného důchodového věku a jiní naopak odejdou co nejdříve do předčasného důchodu. Nelze paušalizovat, které rozhodnutí je správné. Konkrétní rozhodnutí je na každém žadateli o starobní důchod.

Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem

Samozřejmě řádný starobní důchod je finančně výhodnější než předčasný důchod. Od října loňského roku a legislativních změnách je dokonce rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem vyšší, než tomu bylo v minulosti. Přesto může být pro některé občany volba předčasného důchodu správným rozhodnutím, a to zejména ze zdravotních důvodů.

Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto je případně vhodné termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby nebylo krácení zbytečně vyšší.

Omezený příjem a valorizace v předčasném důchodu

Dobré je pamatovat na to, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění a předčasní důchodci mají omezenou valorizaci důchodu, když se jim zvyšuje do dosažení řádného důchodového věku pouze základní výměra důchodu.

Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem

Měsíční částku starobního důchodu (řádného i předčasného) ovlivňuje celý průběh pojištění, který v případě Vaší manželky neznám. Nicméně v našich kalkulačkách si můžete provést alespoň orientační výpočty, všechny dle výpočtové formule platné v letošním roce.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Petr Gola