Poradna: Kdy můžu jít do důchodu?

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. Dle aktuálně platné legislativy je důchodový věk pro muže narozené v roce 196364 let a 8 měsíců. Do řádného starobního důchodu můžete tedy odejít v září 2027. Přesný den v září záleží na Vašem dni narození. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Do předčasného důchodu byste mohl nejdříve odejít v září 2024.

Minimální doba pojištění

Ke dni dosažení řádného důchodového věku není automaticky důchod přiznán a nezačne se dostávat na účet. O starobní důchod je nutné si požádat. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné splnit podmínku minimální doby pojištění, která činí 35 let. Pro přiznání předčasného důchodu se minimální doba pojištění zvyšuje od října na 40 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být k požadovanému věku přiznán řádný ani předčasný starobní důchod.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Kontrola průběhu pojištění

Vzhledem k tomu, že jste již v předdůchodovém věku, tak Vám doporučuji si co nejdříve zkontrolovat Vaše údaje, které má ČSSZ ve své databázi. Výpočet důchodu bude ve Vašem případě ovlivňovat celý průběh pojištění. Vám bude ještě bude v zákonném rozsahu vstupovat do výpočtu i studium. Pokud nebudou některé údaje v pořádku, tak budete mít ještě čas případné nesrovnalosti „vydokladovat“.

Předčasný důchod je trvale krácený

V případě, že se z osobních důvodů rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s tím, že předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Krácení u předčasného důchodu se navíc od října loňského roku zvýšilo a rozdíl mezi případným předčasným důchodem a řádným důchodem je vyšší, než někteří žadatelé o předčasný důchod očekávají. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto správný termín odchodu do předčasného důchodu je důležitý.

Petr Gola