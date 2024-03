Poradna: Platba 23procentní daně a důchod

Zita: V loňském roce jsem prodala byt. Z prodeje jsem musela platit daň z příjmu. Celkový základ daně podléhal dokonce vyšší daňové sazbě. Jak se mi to promítne do výpočtu důchodu?

V Česku jsou zavedeny dvě daňové sazby. Do daňového základu za rok 2023 ve výši 1935552 Kč je to 15 % a pro část daňového základu nad tuto částku je to již 23 %. Vyšší daňové sazbě podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy i z ostatních příjmů, kde spadá prodej nemovitých věcí.

Zdanění prodeje nemovitosti

V případě, že nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, kterými je zejména dodržení časového testu, tak příjem z prodeje nemovitosti podléhá standardně odvodům na dani z příjmu. V daňovém přiznání se dosažený příjem ponižuje o související výdaje.

Na čem závisí výše důchodu?

Výše důchodu závisí na rozhodných příjmech dosahovaných před odchodem do důchodu a získané době pojištění. Mezi rozhodné příjmy však patří pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Z příjmů z prodeje nemovitosti, které se při nesplnění zákonných podmínek pro daňové osvobození zdaňují dle § 10 zákona o dani z příjmu, se však sociální pojištění nikdy neplatí. To znamená, že dosažený zisk z prodeje nemovitosti Vám výpočet budoucího starobního důchodu nijak nezvýší. Pro důchodové účely jsou rozhodující platby na sociálním pojištění, platby na dani z příjmu fyzických osob nehrají roli. Vysoké platby na dani z příjmu tedy nejsou automaticky zárukou nadprůměrného důchodu.

Rozhodné příjmy v roce 2024

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě), který se např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2023. Rozhodnými důchodovými příjmy jsou tedy příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Zdanitelné příjmy dle § 8 (kapitálové příjmy), dle § 9 (příjmy z nájmu) a dle § 10 (ostatní zdanitelné příjmy) nemají na výpočet starobního důchodu žádný vliv.

