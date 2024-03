Poradna: Výpočet důchodu v roce 2025

Lumír: Zajímalo by mě, z jakých příjmů se bude počítat starobní důchod v roce 2025. O důchod lze totiž požádat až čtyři měsíce dopředu. A jak se bude hodnotit doba pojištění ovlivňující výši státního důchodu? Budou se na žádost podanou koncem roku 2024 vztahovat nové redukční hranice, když mám důchodový věk začátkem března 2025?

5. března 2024

Pro důchodové účely (tj. výpočet starobního důchodu) je rozhodující datum přiznání starobního důchodu a nikoliv datum podání žádosti o starobní důchod.

Osobní vyměřovací základ v roce 2025

Základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, kterým je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se osobní vyměřovací základ vypočítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2024. Každý příjmový rok má při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu, žádné období není ve výpočtové formuli nijak zvýhodněno.

Doba pojištění v celých ukončených letech

Druhým ukazatelem, který výrazně ovlivňuje výši státního důchodu, je získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Doba pojištění se hodnotí až ke dni přiznání starobního důchodu. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).

Výpočtová formule v roce 2025 není známá

Při přiznání starobního důchodu začátkem března 2025 se použije výpočtová formule důchodu platná v roce 2025, tedy včetně redukčních hranic roku 2025, i když bude žádost o starobní důchod podána např. v prosinci 2024. Na doplnění uvádím, že redukční hranice pro rok 2025 nejsou v tuto chvíli známé, budou k dispozici pravděpodobně na podzim 2024.

Petr Gola