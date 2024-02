Poradna: Nízké zálohy OSVČ a předčasný důchod

Silvie: Dlouhodobě jsem podnikala s nízkým ziskem. Hlavním důvodem bylo, že jsem podporovala manžela v jeho pracovní kariéře. Na podnikání jsem měla málo času a časově jsem se přizpůsobovala manželovi. Podnikání bylo jedinou možností, jak se pracovně seberealizovat a ještě k tomu mít nějaké vlastní příjmy. Před třemi lety se manžel se mnou rozvedl. Jak to teď budu mít se zajištěním na důchod a důchodem, když jsem se pracovně celý život manželovi přizpůsobovala? Mohu vůbec odejít do předčasného důchodu?

Měsíční částka Vašeho starobního důchodu bude záviset na Vašem průběhu pojištění, tj. na získané době pojištění a výši rozhodných příjmů.

Nízké zálohy = nízký starobní důchod

Jestliže jste dlouhodobě měla nízké zisky z podnikání, potom jste pravděpodobně odváděla pouze minimální zálohy na sociálním pojištění nebo pouze o něco vyšší, což bude mít pochopitelně negativní vliv na výši Vašeho starobního důchodu. Přizpůsobování Vaší pracovní a podnikatelské kariéry Vašemu manželovi tedy pro Vás znamená nízký starobní důchod.

Předčasný důchod? Spíše ne

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a od října 2023 je vyšší, než tomu bylo ještě do konce září 2023. Vzhledem k Vašemu průběhu pojištění budete mít značně podprůměrný řádný starobní důchod, případný odchod do předčasného důchodu by znamenal velmi nízký starobní důchod.

Závěrem

Samozřejmě nevím, jaké bylo finanční vypořádání Vašeho manželství, každopádně musíte počítat s nízkým starobním důchodem. V dotazu nepíšete, kolik let Vám ještě chybí do odchodu do důchodu, přesto bude v následujících měsících a letech pro Vás velmi důležité si vytvořit dostatečné vlastní úspory na důchod. Vzhledem k tomu, že Vaše manželství již bylo rozvedeno, tak nebudete mít případně ani nárok na vdovský důchod po bývalém manželovi, bez ohledu na délku trvání Vašeho manželství.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu OSVČ v roce 2024

Petr Gola