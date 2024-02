Další rychlý růst bitcoinu: poroste až k 60 000 dolarům?

27. února 2024 štítek Kryptoměny čtení na 2 minuty

Minulý týden patřila mezi nejsledovanější akcie Nvidia, která od začátku roku zaznamenala růst ceny o více než 64 %. Umělá inteligence investory přitahuje jako magnet, ale to není jediné finanční aktivum, které se dostává do popředí zájmu. Kryptoměna bitcoin vstoupila do roku 2024 velmi úspěšně a od začátku roku zpevnila o 27 %. Dynamika růstu bitcoinu navíc nabírá na síle.