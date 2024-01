Poradna: Inženýrka a podprůměrný důchod

29. ledna 2024 štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

Hana: Na jaře budu odcházet do normálního důchodu, nechala jsem si udělat předběžný výpočet a důchod mi vyšel podprůměrný, přibližně 18 tisíc korun. Přijde mi to divné, neboť jako inženýrka jsem měla vždy dobrou práci a i v podnikání se mi dařilo. Co mám dělat?