Poradna: Hodnocení doby pojištění a příjmů v roce odchodu do důchodu

Blanka: Do normálního důchodu budu odcházet v červenci letošního roku. Jak se mi budou započítávat odpracované měsíce a příjmy v letošním roce před odchodem do starobního důchodu?

Měsíční částku starobního důchodu přiznaného v roce 2024 ovlivňují rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Dosažené příjmy v prvních měsících roku 2024, než odejdete do starobního důchodu, tedy již měsíční částku starobního důchodu neovlivní. Při výpočtu starobního důchodu se takto postupovalo i v minulých letech. V roce 2023 se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2022. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, tzv. osobní vyměřovací základ, což je základní vstupní důchodový ukazatel při výpočtu důchodu.

Hodnocení doby pojištění pro důchodové účely

Druhým ukazatelem ovlivňujícím měsíční částku starobního důchodu je získaná doba pojištění. Doba pojištění se hodnotí až k termínu odchodu do starobního důchodu. Odpracované týdny a měsíce v roce 2024 se Vám tedy budou započítávat do celkové doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu.

Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech

Při výpočtu starobního důchodu se však získaná doba pojištění hodnotí v celých ukončených letech. To znamená, žen např. získaných 44 let pojištění a 310 dní se hodnotí jako 44 let. Při výpočtu celkové doby pojištění se nejdříve spočítá celková hodnocená doba pojištění ve dnech a následně se přepočítá na roky, přičemž přepočet na roky je výhodnější, neboť se pro důchodové účely každý rok započítává jako 365 dní, nezohledňují se tedy přestupné roky.

V důchodu je možné stále pracovat

Na doplnění uvádím, že v řádném starobním důchodu je možné pracovat bez omezení, a to i na smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek. Dosažením řádného důchodového věku tedy automaticky Váš pracovní poměr neskončí a jestliže budete chtít dále pracovat, tak budete moci. V takovém případě byste pobírala současně mzdu i starobní důchod.

Petr Gola