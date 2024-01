Poradna: Práce pro dva zaměstnavatele a nižší důchodový věk

Zuzana: Přes deset let pracuji pro dva zaměstnavatele. Z obou zaměstnání odvádím daně. Vzhledem k tomu, že jsem odpracovala více hodin než ostatní uchazeči o důchod, mám nárok na nějaký zvýhodněný důchodový věk nebo alespoň nižší krácení u předčasného důchodu?

V dotazu neuvádíte, který jste ročník narození a kolik jste vychovala dětí, takže Vám nemohu říci Váš řádný důchodový věk. Důchodový věk v Česku výlučně závisí na ročníku narození, u žen ještě stále i na počtu vychovaných dětí, v budoucnu tomu tak však již nebude.

Nemáte nárok na nižší důchodový věk

Důchodový věk se postupně prodlužuje a sjednocuje. Muži i ženy budou mít v budoucnu stejný důchodový věk a výchova dětí nebude mít již na důchodový věk vliv. Z důvodu práce pro dva zaměstnavatele současně však nemáte nárok na nižší důchodový věk oproti ostatním ženám narozeným ve stejném roce, které vychovaly stejný počet dětí. Přestože jste dle formulace dotazu odpracovala mnohem více hodin než většina žadatelů o starobní důchod, tak nemáte nárok na dřívější odchod do starobního důchodu.

Kdy do předčasného důchodu?

Na doplnění uvádím, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Z důvodu práce pro dva zaměstnavatele současně tedy nemůžete ani odejít dříve do předčasného důchodu. Od října 2024 však musí žadatelé o předčasný důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, aby jim mohl být předčasný důchod přiznán.

Budete mít vyšší starobní důchod

Z důvodu práce pro dva zaměstnavatele současně však budete mít vyšší starobní důchod, než kdybyste pracovala pouze pro jednoho z těchto zaměstnavatelů. Rozhodné důchodové příjmy jsou všechny příjmy od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Měsíční částka starobního důchodu závisí na rozhodných příjmech a získané době pojištění. Žádný odpracovaný měsíc se však nemůže hodnotit do doby pojištění jako dva měsíce, a to ani v případě práce pro dva zaměstnavatele současně.

Petr Gola