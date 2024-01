Poradna: Jak vysoký je průměrný důchod?

Aleš: Začátkem září půjdu do starobního důchodu. Zajímalo by mě, jak je vysoký průměrný důchod, protože jsem se celý život pohyboval se svojí mzdou právě okolo průměrné mzdy.

Průměrný důchod pravidelně publikuje Česká správa sociálního zabezpečení. Poslední data jsou ze září 2023, kdy činil průměrný starobní důchod 20254 Kč. Od ledna letošního roku se všechny státní důchody zvyšily z důvodu valorizace o 360 Kč, takže minimálně o tuto hodnotu bude průměrný důchod začátkem roku 2024 vyšší.

Výši důchodu ovlivňuje i doba pojištění

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 závisí přiznaná měsíční částka starobního důchodu na získané době pojištění v celých ukončených letech a právě výši osobního vyměřovacího základu za odpracované roky, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Měsíční částku starobního důchodu tedy není vhodné odvozovat pouze dle příjmů, ale je i dle doby pojištění, která ovlivňuje výši státního důchodu více, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají.

Rozhodné důchodové příjmy

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023, přičemž dřívější příjmy se přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Do výpočtu starobního důchodu tak vstupuje velmi dlouhé období. V praxi to znamená, že i občané s průměrnou mzdou v posledních letech před odchodem do starobního důchodu mohou mít podprůměrný či nadprůměrný starobní důchod.

TIP: Kalkulačka řádného důchodu v roce 2024

Při vysoké době pojištění je starobní důchod nadprůměrný

Občané s osobním vyměřovacím základem na úrovni průměrné mzdy mají při získání vysoké doby pojištění nadprůměrný starobní důchod, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Pan XY má osobní vyměřovací základ 42 427 Kč, což je průměrná hrubá měsíční mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2023. Pan XY získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu XY je v roce 2024 přiznán řádný měsíční starobní důchod v částce 21 891 Kč.

Petr Gola