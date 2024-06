Poradna: Jaký budu mít důchod při nízkých příjmech?

Kateřina: Celý život jsem se starala hlavně o rodinu a podporovala manžela v kariéře. Když to šlo, tak jsem pracovala na zkrácený úvazek. Volila jsem i často práci za podprůměrnou mzdu, která nebyla na směny a abych nemusela do práce dojíždět. Teď mám obavy, jaký budu mít důchod a jak to budu finančně zvládat. S manželem jsme se před šesti lety rozvedli, takže budu mít pouze svůj příjem.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Do výpočtové formule starobního důchodu v roce 2024 vstupují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023.

Hodnotí se i náhradní doby pojištění

Do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu se zahrnují nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).

Výhodnější výpočet pro lidi s nižšími příjmy

Neznám detailně Váš průběh pojištění, takže Vám nejsem schopen říci, jak vysoký státní důchod můžete očekávat. Nicméně platí, že při výpočtu starobního důchodu v Česku hraje princip solidarity velkou úlohu. Lidé s nižšími příjmy si při odchodu do starobního důchodu finančně pohorší poměrně málo. Občané s vyššími příjmy mají značně nižší náhradový poměr při odchodu do penze.

Volba řádného starobního důchodu

Vzhledem k tomu, že budete muset finančně vyjít pouze s vlastním starobním důchodem, tak je pro Vás z finančního hlediska nejlepší pracovat až do řádného důchodového věku. Hospodařit s řádným starobním důchodem je snazší než s nižším předčasným důchodem.

Předčasný důchod je vždy nižší

Při odchodu do předčasného důchodu totiž dochází ke krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a navíc je nutné počítat s omezenou valorizací, když až do dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Navíc žadatelé o předčasný důchod získají nižší dobu pojištění, než když by pracovali až do dosažení řádného důchodového věku.

Orientační výpočty důchodu dle výpočtové formule roku 2024

V dotazu neuvádíte, kdy dosáhnete řádného důchodového věku a ani další konkrétní údaje ohledně Vašeho průběhu pojištění. V našich kalkulačkách si však můžete vypočítat nejenom průměrnou důchodovou mzdu, ale i výše předčasného důchodu a řádného důchodu v závislosti na zvolených parametrech. Všechny výpočty jsou platné dle legislativy roku 2024. Příští rok a v následujících letech bude výpočet odlišný, ale pro nějakou představu je vhodné si provést důchodové výpočty.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka důchodové průměrné mzdy v roce 2024

Možné brigády v důchodu

Na doplnění uvádím, že v řádném důchodovém věku nejsou žádné limity ohledně vlastního příjmu ze zaměstnání. Lze tedy současně pracovat na některou z pracovních dohod, zkrácený úvazek i plný úvazek a k tomu pobírat řádný starobní důchod. Příjmové omezení se vztahuje pouze na předčasné důchodce a to do dosažení řádného důchodového věku.

Žádost o sociální dávky

Nevím, jaké je Vaše aktuální finanční situace, jaké jsou Vaše náklady na bydlení apod. Možná můžete mít nárok na příspěvek na bydlení. O příspěvek na bydlení si mohou případně požádat i příjemci starobního důchodu.

Petr Gola