Volba nejlepšího důchodového termínu

Hodně lidí v předdůchodovém věku přemýšlí, kdy má skutečně do důchodu odejít. Zdali zvolit předčasný důchod nebo odejít ihned při dosažení řádného důchodového věku nebo odejít do důchodu později. Jaká varianta je nejlepší?

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve ke dni dosažení řádného důchodového věku, který se liší v závislosti na ročníku narození, u žen se stále ještě zohledňuje i počet vychovaných dětí. V budoucnu bude důchodový věk jednotný. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Jaké datum tedy zvolit?

Každý žadatel o starobní důchod se nachází v jiné životní situaci (zdravotní, finanční, pracovní a rodinné), proto není žádné univerzální ideální datum odchodu do důchodu. Při případné volbě předčasného důchodu je nutné počítat s výrazným krácením za předčasnost. Po legislativních změnách od října 2023 je rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem vyšší, než tomu bylo v minulosti. Přesto může být pro některé žadatele o důchod předčasný důchod zajímavým řešením jejich situace. Při volbě předčasného důchodu je však vhodné pamatovat na to, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnost, proto každý den předčasnosti může hrát roli a je vhodné datum naplánovat tak, aby zbytečně nebylo v dalším intervalu krácení.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Ukončení celého roku pojištění

Při volbě odchodu až do řádného starobního důchodu je dobré pamatovat na to, že při výpočtu starobního důchodu se hodnotí celé ukončené roky pojištění. V případě, že je možné pozdějším odchodem do důchodu o několik dní či týdnů ukončit další rok pojištění, tak je vhodné termín odchodu do důchodu posunout. Dosažení řádného důchodového věku automaticky neznamená, že je nutné odejít do starobního důchodu.

Žádné omezení při práci v důchodu

Vzhledem k tomu, že v řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně výdělečné činnosti, tak většina lidí neodchází do důchodu později za účelem výhodnějšího výpočtu penze, ale raději pobírá současně řádný starobní důchod a mzdu ze zaměstnání.

Petr Gola