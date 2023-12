Poradna: Zamítnutí žádosti o důchod

Rozhodující pro důchodové účely je datum přiznání starobního důchodu a nikoliv datum podání žádosti o starobní důchod. O starobní důchod (řádný nebo předčasný) je možné požádat až 4 měsíce před požadovaným datem přiznání, všechny důchodové nároky se však posuzují k požadovanému datu přiznání starobního důchodu. Starobní důchod (řádný a předčasný) je následně přiznán, pokud žadatel o předčasný důchod splnil k požadovanému datu přiznání věkovou podmínku a minimální dobu pojištění.

Věkovou podmínku Váš bratr nesplnil

Před účinností legislativních změn, tj. do konce září letošního roku, mohli občané, kteří měli řádný důchodový věk vyšší než 63 let odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Kdo měl řádný důchodový věk nižší než 63 let (ženy, které vychovaly více dětí), tak mohl do předčasného důchodu i před legislativními změnami odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Váš bratr věku 60 let dosáhne až koncem prosince, proto mu nemohl být předčasný důchod přiznán, neboť do konce září věku 60 let nedosáhl a nyní je věková podmínka již vyšší.

Předčasný důchod od října

Od října 2023 je z důvodu provedených zákonných změn možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. To platí pro všechny žadatele o starobní důchod. Podmínky pro předčasné důchody jsou tedy značně přísnější.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Důvod zamítnutí žádosti o předčasný důchod

Z výše uvedených důvodů byla bratrovi žádost o předčasný důchod zamítnuta, neboť nebyla z důvodu zákonných změn splněna věková podmínka k požadovanému datu přiznání. Bohužel Váš bratr patří mezi občany, na které zákonné změny dolehly nejcitelněji, protože kdyby dosáhl věku 60 let v září, tak mohl od dosažení 60 let předčasný důchod dostávat na účet.

Petr Gola