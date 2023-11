Poradna: Kolik si mám našetřit kvůli předčasnému důchodu?

Iveta: Do důchodu mám ještě více než 10 let, ale už teď vím, že do normálního důchodového věku pracovat nebudu moci, prostě to zdravotně nedám. Jaké musím mít vlastní úspory, abych eliminovala nevýhodu předčasného důchodu oproti normálnímu důchodu?

Není žádná univerzální částka, která by zaručila příjemcům předčasného důchodu adekvátní životní úroveň. Vždy záleží na vlastním konkrétním průběhu pojištění, tj. jak skutečně vysoký je předčasný důchod, kdy se do předčasného důchodu odejde, jaké jsou vlastní finanční nároky na život v důchodu apod. Samozřejmě platí, že čím vyšší vlastní úspory, tím lépe, ale skutečně závisí na individuálních parametrech. Zejména aktivní penzisté, kteří chtějí v prvních letech v důchodu cestovat a věnovat se svým koníčkům by měli mít dostatečné vlastní úspory.

Výše důchodu za 10 let je nejasná

Do dosažení řádného důchodového věku máte dle zaslaných údajů ještě daleko, koncem roku 2023 nelze ani orientačně spočítat, jaký lze očekávat předčasný důchod v roce 2033 a později. Velmi pravděpodobně však bude platit, že náhradový poměr při odchodu do důchodu za 10 let bude značně nižší než je tomu v současnosti. Vzhledem k demografickým a ekonomickým změnám bude muset úroveň státních důchodů klesat a úloha vlastního finančního zabezpečení na výši důchodu v budoucnu poroste. V budoucnu se bude odcházet do starobního důchodu za odlišných podmínek než je tomu v roce 2023.

Alespoň nějaké čísla

Abyste měla alespoň nějakou představu, jaký je rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem, tak Vám provedu výpočet dle zvolených vstupních parametrů dle výpočtové formule roku 2024.

Paní XY má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 42 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 45 let a odejde do řádného starobního důchodu v roce 2024. Měsíční důchod paní XY bude 21 435 Kč.

000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 45 let a odejde do řádného starobního důchodu v roce 2024. Měsíční důchod paní XY bude 21 435 Kč. Paní AB má průměrnou mzdu za odpracované roky rovněž 42 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 42 let, protože odejde do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (o necelé tři roky, protože to je výhodnější než přesně o tři roky), měsíční předčasný důchod dle výpočtu v roce 2024 bude 15 758 Kč.

Petr Gola