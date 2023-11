Poradna: Doba pojištění 38 let a předčasný důchod v roce 2024

Aneta: Bohužel věku pro přiznání předčasného důchodu dosáhnu až v květnu 2024, získala jsem však dobu pojištění 38 let. Budu moci odejít do předčasného důchodu? Platí pro mě doba pojištění 40 let nebo ne?

Legislativní změny v účinnosti od října letošního roku citelně zpřísnily podmínky pro předčasné důchody. Od října je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, krácení za předčasnost činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a až do dosažení řádného důchodového věku je omezena valorizace. Tyto změny platí již od října a jestliže se rozhodnete v květnu skutečně odejít do předčasného důchodu, tak se vztahují i na Vás a je nutné při plánování termínu odchodu do předčasného důchodu s nimi počítat.

Vzhledem k tomu, že se krácení za předčasnost provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, tak je rozdíl, zdali se do předčasného důchodu odejde 1095 dní před dosažením řádného důchodového věku (tj. dříve přesně o tři roky) nebo o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě se provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, ve druhém případě za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Nutná doba pojištění 40 let

Další velmi významnou legislativní změnou pro předčasné důchody je i zvýšení minimální doby pojištění nutné pro přiznání předčasného důchodu z 35 let na 40 let. Tato změna je však v účinnosti až od října příštího roku. Zde došlo k posunutí účinnosti. Pokud tedy budete žádat o přiznání předčasného důchodu v květnu příštího roku a budete splňovat věkovou podmínku, tak Vám bude při získání doby pojištění v rozsahu 38 let předčasný důchod přiznán, neboť pro Vás bude ještě platit zákonná podmínka minimální doby pojištění v rozsahu 35 let.

Nižší doba pojištění = nižší důchod

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech, ale i právě na získané době pojištění. Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu (řádného nebo předčasného) velmi důležitou roli.

Petr Gola