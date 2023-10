Poradna: Informativní list důchodového pojištění a vyloučená doba

Zdeněk: Požádal jsem si o informativní osobní list důchodového pojištění, abych věděl, jestli tam mám uvedeny všechny tři zaměstnavatele. Tohle mám v pořádku, ale je tam uvedena i nějaká vyl. doba. Můžete mi říci co to je a jak funguje?

23. října 2023

V informativním osobním listu důchodového pojištění je uvedena i vyloučená doba pojištění, což jsou období, která snižují celkový počet dní od roku 1986, se kterými se následně pracuje při výpočtu osobního vyměřovacího základu.

Vyloučená doba brání snížení OVZ

Během zaměstnání jsou vyloučenými dny nejčastěji dny nemoci. Z nemocenské se totiž neplatí sociální pojištění a v případě, že by se dané období při výpočtu osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě) nevyloučilo, tak by byl osobní vyměřovací základ nižší. Z důvodu nižšího osobního vyměřovacího základu by byl následně nižší i starobní důchod, neboť osobní vyměřovací základ je základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu.

Závěrem

Vyloučené doby pojištění nejsou žádným negativním záznamem, ale naopak chrání budoucího žadatele o starobní důchod, aby zbytečně nedošlo k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu. Vyloučené doby pojištění hrají tedy při výpočtu starobního důchodu důležitou „ochrannou funkci“ a je dobře, když všechna vyloučená období během rozhodného období máte uvedeny v databázi České správy sociálního zabezpečení.

Petr Gola