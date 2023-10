Poradna: Důchodové rozhodování při vyšších příjmech

David: V posledním zaměstnání, kde pracuji necelých 20 let, jsem měl vždy nadprůměrnou mzdu. Nyní mi však zaměstnavatel nabídl jinou pracovní pozici za výrazně nižší peníze. Mám tři roky do důchodu, tak přemýšlím, zdali na tuto práci přistoupit či zvolit raději předčasný důchod. Co mi poradíte?

Odchod do důchodu je samozřejmě zcela individuálním rozhodnutím, u kterého hraje roli nejenom finanční stránka. Při rozhodování, kdy přesně do důchodu odejít, zohledňují žadatelé o důchod i svoji zdravotní, rodinnou, majetkovou a samozřejmě pracovní situaci. V naší poradně Vám můžeme odpovědět pouze ve finanční rovině.

Řádný starobní důchod budete mít výrazně vyšší

S ohledem na měsíční částku státního starobního důchodu bude pro Vás výrazně výhodnější pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, a to i za cenu značného snížení hrubé měsíční mzdy. Od účinnosti legislativních změn (od října letošního roku) je odchod do předčasného důchodu citelně méně výhodný než tomu bylo v minulosti, když se zvýšilo krácení za předčasnost a omezila valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Navíc nižší příjem pouze po dobu tří let ovlivní měsíční částku starobního důchodu relativně málo. Při výpočtu starobního důchodu se totiž hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986, tedy za dlouhé časové období.

Závěrem

V případě práce za aktuální nízkou mzdu budete mít tedy značně vyšší řádný starobní důchod, než když odejdete do předčasného důchodu.

Petr Gola