Nižší nabídka brigád pro předčasné důchodce

Při volbě odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat i s omezenou možností brigád. Výdělek předčasných důchodců je omezen a podmínky pro práci na dohodu o provedení práce se zpřísňují.

Legislativní úpravy, které zlepšují podmínky zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce (většina z nich je v účinnosti již od října), budou znamenat složitější hledání práce pro předčasné důchodce.

Omezení příjmu

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V roce 2023 je tato podmínka splněna např. při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně. V roce 2023 se přitom limit sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť a je tedy možné pracovat pro více zaměstnavatelů do limitu současně. Pracující předčasní důchodci s hrubou odměnou z DPP do limitu tedy mohou pobírat současně předčasný důchod a odměnu. Již v roce 2024 však budou mít pozici složitější, neboť dojde i ke změnám ohledně neplacení pojistného z DPP.

Atraktivita DPP pro zaměstnavatele klesá

Pro zaměstnavatele bylo nabízení zaměstnání na dohodu o provedení práce výhodné, neboť pro práci na DPP neplatily takové přísné podmínky jako pro práci na klasickou pracovní smlouvu. Celková administrativa a mzdové náklady byly značně jednodušší. Po novele zákoníku práce se však rozdíl mezi zaměstnáním na dohodu o provedení práce a zkráceným úvazkem značně snižuje (např. vzniká nárok na placenou dovolenou od roku 2024, vzniká nárok na příplatek za práci o víkendu, nárok na odůvodněnou výpověď v zákonných případech…). Zejména menší zaměstnavatelé budou tedy práci na dohodu o provedení práce nabízet méně než tomu bylo před legislativními změnami.

Řádní starobní důchodci budou ve výhodě

Zatímco řádní starobní důchodci mohou mít libovolný příjem a mohou pracovat i na plný úvazek na dobu neurčitou, tak předčasní důchodci jsou ve výdělečné činnosti omezeni (pokud chtějí současně pobírat předčasný důchod). Zpřísnění podmínek dohod o provedení práce tedy zlepší pozici na trhu práce pro řádné starobní důchodce, kteří mohou pracovat i na zkrácený úvazek, ze kterého se vždy platí sociální pojištění.

Petr Gola