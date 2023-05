Poradna: Mám odejít do předčasného důchodu

Protože jste se narodila v květnu 1963 a vychovala tři děti, tak je Váš řádný důchodový věk 62 let a 2 měsíce. Do předčasného důchodu jste mohla odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Do předčasného důchodu nyní můžete odejít kdykoliv.

Výpočet důchodu v příštích letech

Vzhledem ke skutečnosti, že v tuto chvíli nejsou známé všechny potřebné parametry pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 (budou pravděpodobně k dispozici v září), tak nelze nyní jednoznačně finančně propočítávat varianty odchodu do předčasného důchodu v roce 2023 a v roce 2024. Odchod do předčasného důchodu v roce 2023 může být pro Vás zajímavým řešením, neboť v roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace a bylo tedy výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než do řádného důchodu v roce 2023. V červnu letošního roku opět proběhne mimořádná valorizace, takže situace se může pravděpodobně opakovat. Nelze to však nyní jednoznačně spočítat.

Chystané legislativní změny

Navíc se aktuálně připravují legislativní změny, které mají mít dopad i na předčasné důchody. Jaká bude však definitivní verze těchto důchodových změn, kdy vstoupí v účinnost, zdali budou přechodná opatření… se bude vědět až po úspěšném legislativním procesu.

Předčasný důchod bez výplaty

Vaše navrhovaná varianta odchodu do předčasného důchodu bez výplaty již nyní a pokračování v zaměstnání, čímž by následně došlo k uvolnění a vyplácení vyššího důchodu může být pro Vás zajímavá. Jednoznačné finanční dopady ovšem nyní spočítat nejdou.

Výdělek v předčasném důchodu

Jenom na doplnění uvádím, že v případě, že byste odešla do předčasného důchodu s výplatou, tak byste nemohla mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Mohla byste tedy např. pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně.

Petr Gola