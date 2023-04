Poradna: Odchod do důchodu o rok dříve

27. dubna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, takže každý den může hrát roli. Krácení za každých započatých 90 kalendářních dní přitom stoupá, krácení výpočtového základu dle aktuálně platné legislativy činí:

0,9 % za každých 90 započatých kalendářních dní za období prvních 360 kalendářních dní

1,2 % za každých 90 započatých kalendářních dní za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne

1,5 % za každých 90 započatých kalendářních dní za období od 721. kalendářního dne

Na doplnění uvádím, že plánované legislativní změny počítají s vyšším krácením za předčasnost.

Raději 360 dní než celý rok

Když odejdete do předčasného důchodu v rozmezí 271 až 360 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku, potom bude krácení výpočtového základu 3,6 % (4 × započatých 90 kalendářních dní, přičemž 4 × 0,9 %).

Jestliže odejdete do předčasného důchodu v rozmezí 361 až 450 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku, tak bude krácení výpočtového základu 4,8 % (5 × započatých 90 kalendářních dní, přičemž 4 × 0,9 % a 1 × 1,2 %).

Jaký konkrétní finanční dopad to má, to si můžete spočítat v naší kalkulačce předčasného důchodu, viz:

Kalkulačka předčasného důchodu

Petr Gola