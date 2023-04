Poradna: Kdy mám jít do předčasného důchodu? Mám ještě čekat?

Iveta: Narodila jsem se 8. 6. 1962 a vychovala jedno dítě. Získala jsem dobu pojištění 42 let. Mám obavy, aby výpočet důchodu nebyl horší než nyní. Je možné podat žádost o důchod a dále pracovat? Je pro mě výhodnější odejít do důchodu nyní nebo ještě čekat?

Protože jste narozena v roce 1962 a vychovala jste jedno dítě, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 6 měsíců. Do předčasného důchodu můžete dle aktuálně platné legislativy odejít od dosažení 60 let kdykoliv. Při případné volbě předčasného důchodu s výplatou je nutné počítat s krácením za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Chystané legislativní změny však mimo jiné počítají s omezením čerpání předčasného důchodu nejdříve o tři roky dříve. Doporučuji Vám tedy sledovat aktuální legislativní vývoj a případně se rozhodnout i v závislosti na definitivně schválených zákonných změnách.

Můžete požádat o předčasný důchod bez výplaty

Pokud si chcete zažádat o předčasný důchod bez výplaty a nadále pracovat, tak je to možné. Při přiznání předčasného důchodu bez výplaty je možné pracovat pořád na klasickou pracovní smlouvu, a to i na dobu neurčitou.

Předčasný důchod s výplatou

V případě volby předčasného důchodu s výplatou nelze mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, lze pracovat např. na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně, a to i pro více zaměstnavatelů současně.

Výpočet důchodu v příštích letech není znám

Vzhledem k tomu, že potřebné parametry pro výpočet důchodu v roce 2024 nejsou v tuto chvíli známé (budou k dispozici pravděpodobně v září 2023) a stejně tak nejsou k dispozici pro následující roky, tak nelze nyní jednoznačně porovnávat výpočet důchodu v letech 2023, 2024, 2025 a 2026. Navíc se chystají ohledně důchodů významné legislativní změny.

Porovnání let 2022 a 2023

V roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace státních důchodů, proto bylo finančně výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než odejít do řádného starobního důchodu v roce 2023. Taková sitauce se přitom může opakovat, neboť i v roce 2023 proběhne mimořádná valorizace důchodu.

Petr Gola