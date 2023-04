Mateřská a daňová vratka

V měsících, kdy se čerpá mateřská, nemají maminky nárok na uplatnění daňové slevy na poplatníka, neboť z mateřské se daň z příjmu neplatí. Za celý kalendářní rok se případně platí daň z příjmu až z dávek nemocenského pojištění nad 36násobek minimální mzdy, což jsou výjimečné případy. Měsíční sleva na poplatníka činí 2570 Kč a jestliže se v nějakém měsíci nevyužije, tak zpravidla vzniká nárok na daňový přeplatek za příslušný rok.

Praktický příklad

Paní Lucie bude pracovat u zaměstnavatele leden až červenec 2023, kdy ji skončí smlouva na dobu určitou. Od října nastoupí na mateřskou. Na daňových zálohách za měsíce leden až červenec 2023 zaplatila v zaměstnání 26020 Kč. Za rok 2023 si paní Lucie sama podá daňové přiznání a obdrží daňový přeplatek ve výši 10280 Kč, tj. ve výši 2570 Kč za každý měsíc, kdy nevyužila měsíční slevu na poplatníka.

OSVČ uplatňují daňovou slevu za celý rok

Zatímco zaměstnanci uplatňují daňovou slevu při výpočtu měsíční čisté mzdy, tak OSVČ až za celý kalendářní rok.

Pojistné se z mateřské neplatí

Z obdržené mateřské se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Příjemci mateřské se pro účely placení zdravotního pojištění považují za státní pojištěnce. Péče o dítě od jeho narození do maximálně věku 4 let se považuje za náhradní dobu pojištění pro důchodové účely. V případě, že žena pečuje některé měsíce současně o dvě děti do 4 let věku, potom se samozřejmě toto období započítává pouze jednou. Žádný měsíc se pro důchodové účely nemůže počítat jako dva měsíce.

Petr Gola