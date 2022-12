Poradna: Kdy mohu nejdříve odejít do předčasného důchodu

Do předčasného důchodu s výplatou nebo bez výplaty je možné nejdříve odejít při dosažení požadovaného legislativního věku. Občané, kteří mají řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Lidé, kteří mají řádný důchodový věk nižší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Řádný důchodový věk přitom závisí na ročníku narození a u žen aktuálně ještě i na počtu vychovaných dětí. Na doplnění uvádím, že důchodový věk se postupně prodlužuje a sjednocuje a počet vychovaných dětí v budoucnu nebude dle aktuálně platné legislativy hrát roli.

Kdy dosáhnete 60 let?

Jestliže je Váš řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců, potom můžete do předčasného důchodu (s výplatou nebo bez výplaty) odejít nejdříve v 60 letech. Dle zaslaných údajů však v prosinci letošního roku ještě 60 let nedosáhnete. Nejdříve tedy budete moci odejít do předčasného důchodu k datu dosažení 60 let v roce 2023.

Postup při další práci

Pokud chcete i nadále v roce 2023 pracovat na klasickou pracovní smlouvu, což nelze při současné pobírání předčasného důchodu, tak Vám doporučuji případné rozhodnutí o termínu volby ochodu do předčasného důchodu zvolit alespoň v termínu, kdy budou známé parametry výpočtu důchodu v roce 2024.

Petr Gola