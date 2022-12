Poradna: Žádost o předčasný důchod ještě v roce 2022

Jaroslav: Manželka by chtěla jít do předčasného důchodu. Datum do předčasného důchodu by měla 21. 11. 2023. Měla by lepší si zažádat ještě letos s pozastavením výplaty?

Kdo chtěl odejít do předčasného důchodu v roce 2023 a přitom může odejít do předčasného důchodu již v prosinci 2022, pro toho je výhodnější odejít do předčasného důchodu již v prosinci 2022. Měsíční důchod je v takovém případě vyšší.

Výhodnější výpočet v roce 2022

Pokud chce nadále Vaše manželka pracovat a přitom odejít do předčasného důchodu již nyní v prosinci 2022, tak je pro ni výhodnější si požádat o předčasný důchod bez výplaty v prosinci 2022 než si požádat o předčasný důchod v listopadu 2023. Důvodem je výhodnější výpočtová formule starobního důchodu, kdy jsou u všech starobních důchodů přiznaných v roce 2022 (tedy i u předčasných) zohledněny dvě mimořádné valorizace důchodu.

Kdy lze nejdříve odejít do předčasného důchodu?

Na doplnění uvádím, že nejdříve může Vaše manželka odejít do předčasného důchodu k dosažení požadovaného věku. Jestli má Vaše manželka řádný důchodový věk vyšší než 63 let, potom může do předčasného důchodu (v výplatou nebo bez výplaty) odejít nejdříve v 60 letech. Pokud má Vaše manželka řádný důchodový věk nižší než 63 let, tak může do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V případě, že Vaše manželka požadovaného věku pro přiznání předčasného důchodu v prosinci letošního roku ještě nedosáhla, tak nebude moci využít výhodnější výpočet důchodu v roce 2022 a případný předčasný důchod se jí bude počítat dle formule roku 2023.

Petr Gola