Poradna: Více žádostí o důchod

Anna: Do důchodu mám odejít začátkem roku 2024. Chci si ještě v prosinci požádat o předčasný důchod bez výplaty. V případě, že budou v roce 2024 výhodnější důchodové výpočtové podmínky, můžu si nechat důchod znovu přepočítat a požádat o důchod znovu dle nových pravidel roku 2024.

Výpočtová formule důchodu závisí na termínu (daném roku) přiznání důchodu. Na již přiznaný starobní důchod nelze v následujících letech použít výpočtovou formuli jiného roku. Znovu si žádat o již přiznaný starobní důchod a požadovat výpočet dle jiného roku tedy není možné.

Zpětvzetí žádosti o důchod

Podanou žádost o důchod je možné pouze „zrušit“, a to formou podání zpětvzetí žádosti o důchod, ale do 30 kalendářních dní od obdržení příslušného rozhodnutí. V takovém případě je možné si v budoucnu podat novou žádost o důchod, protože v takovém případě se postupuje jako by byla podána první žádost o důchod.

Uvolněný předčasný důchod je vyšší

Pokud si však nyní v prosinci 2022 požádáte o předčasný důchod bez výplaty a nadále budete pracovat, potom budete mít po skončení práce měsíční důchod vyšší, uvolní se Vám totiž přepočítaný přiznaný důchod (tj. sníží se krácení za předčasnost, v závislosti na celkové odpracované době se může upravit i doba pojištění).

Žádná omezení v řádném důchodovém věku

Na doplnění uvádím, že od dosažení řádného důchodového věku je možné pobírat současně starobní důchod a mzdu bez příjmového omezení.

Petr Gola