Poradna: Práce u předčasného důchodu bez výplaty

23. prosince 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Jiří: Mám řádný termín odchodu do důchodu až v únoru 2025, teď zvažuji předčasný důchod bez výplaty a pokračovat v práci. Je možno pracovat až do řádného termínu ochodu do důchodu nebo musím ukončit práci již maximálně koncem příštího roku.