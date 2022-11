Poradna: Nová práce během výpovědní lhůty

Irena: Nyní jsem ve výpovědní lhůtě, podařilo se mi rychle najít práci. Můžu pracovat pro nového zaměstnavatele již během výpovědní lhůty nebo musím s nástupem do zaměstnání ještě počkat?

Pracovat pro dva zaměstnavatele současně je možné, pokud se podaří časově tato dvě zaměstnání skloubit. V praxi se zpravidla pro jednoho zaměstnavatele pracuje na plný úvazek a pro druhého na zkrácený. Pracovat však současně pro dva zaměstnavatele současně je mimořádně složité, i když se jedná o kratší období a u jednoho z nich vychází směny na víkend.

Rychlejší ukončení práce u starého zaměstnavatele

Jestliže již nyní můžete nastoupit do nového zaměstnání, tak stojí za zvážení, zdali se nedomluvit se starým zaměstnavatelem na rychlejším ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou. Na základě vzájemné dohody je možné ukončit pracovní poměr velmi rychle. Pokud došlo k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, tak je vhodné si tuto skutečnost pohlídat i v dohodě o ukončení pracovního poměru, aby náleželo odstupné v souladu se zákoníkem práce.

Pozvolný nástup do nového zaměstnání

Další variantou je nástup do nového zaměstnání do ukončení pracovního poměru u starého zaměstnavatele na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod. První varianta je však v takových případech výhodnější, neboť je vhodné co nejdříve se plně věnovat nové práci.

Nutnost daňového přiznání

Na doplnění uvádím, že v případě práce v některém měsíci během roku pro dva zaměstnavatele současně (pokud je z obou zaměstnání odvedena zálohová daň z příjmu), je nutné podat daňové přiznání a nelze žádného ze zaměstnavatelů požádat o roční zúčtování daně.

