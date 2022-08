Nízká nezaměstnanost je pro ekonomiku velmi pozitivní

V červnu byla v Česku nezaměstnanost dle Eurostatu (Pressemittelung Nr. 88/2022) jen 2,4 %, což je nejméně ze všech členských zemí Evropské unie. Nezaměstnanost nižší než pět procent byla ze zemí EU ještě v Polsku (2,7 %), v Maďarsku (3,0 %), na Maltě (3,0 %), v Nizozemí (3,4 %), ve Slovinsku (3,8 %), v Rakousku (4,3 %), v Bulharsku (4,3 %), v Dánsku (4,5 %) a v Irsku (4,8 %). Nejvyšší nezaměstnanost v červnu z členských zemí EU byla v Řecku (12,3 %), ve Španělsku (12,6 %), v Itálii (8,1 %) a ve Švédsku (7,6 %).

Kdo se považuje za nezaměstnaného?

Pro účely statistik publikovaných Eurostatem je nezaměstnaným člověk, jenž je bez zaměstnání a ve věku od 15 let do 74 let, přičemž v předchozích čtyřech týdnech aktivně hledal práci a dále je schopný nastoupit do nového zaměstnání v příštích dvou týdnech.

Vyšší výběr daní a optimističtější nálada

Na nízké míře nezaměstnanosti národní ekonomika profituje. Každý pracující totiž odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění a zpravidla i daň z příjmu a při každém nákupu následně v konečném důsledku platí daň z přidané hodnoty a často i spotřební daň. Současně zaměstnaní občané více utrácejí na nákupy zboží a služeb, naproti tomu nezaměstnaní občané dostávají peníze od státu formou podpory v nezaměstnanosti nebo formou následných sociálních dávek a stát za ně musí ještě platit zdravotní pojištění. Při nízké nezaměstnanosti je ve společnosti optimističtější nálada a více se daří i drobným podnikatelům.

