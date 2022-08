Výše podpory v nezaměstnanosti a délky pobírání

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají nezaměstnaní občané vedeni v evidenci na úřadu práce, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Občané mladší 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat na účet maximálně po dobu pěti měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 potom maximálně po dobu osmi měsíců a lidé starší 55 let pak již 11 měsíců.

Částka podpory v nezaměstnanosti

V prvních dvou měsících nároku na podporu v nezaměstnanosti činí tato dávka 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících 50 % předchozího rozhodného příjmu a v následujících měsících 45 % předchozího rozhodného příjmu. Jestliže zaměstnanec obdržel zákonné odstupné, tak se podpora v nezaměstnanosti začíná vyplácet až po uplynutí počtu měsíců, za které podpora v nezaměstnanosti náležela. Zaměstnanci, kteří sami podali výpověď, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve sníženém rozsahu 45 % (až na výjimky stanovené v zákoníku práce).

Praktický příklad

Pan Jan (59 let) obdržel výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce. Pan Jan obdržel od zaměstnavatele tříměsíční odstupné a ihned se registroval na úřadu práce. Pan Jan bude pobírat podporu v nezaměstnanosti od čtvrtého měsíce v evidenci práce, přičemž celková podpůrčí doba v rozsahu 11 měsíců se mu nekrátí. Finančně zajištěn tedy bude celkem 14 měsíců (3 měsíce odstupné + 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti), i když se mu nepodaří najít si zaměstnání.

Pan Jan si však bude velmi aktivně hledat nové uplatnění na trhu práce, neboť nechce odcházet do předčasného důchodu, ale až do řádného starobního důchodu. Pan Jan se bude chtít vyhnout předčasnému důchodu i za cenu přijmutí finančně hůře placené práce, než měl v minulém zaměstnání.

Petr Gola